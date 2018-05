FISM smentisce Ruggeri “Siamo ancora in attesa di essere ricevuti”

Di:

Foggia. “Ho letto che l’Assessore regionale al Welfare attribuisce ai gestori dei Servizi Educativi la richiesta di posticipare la finestra temporale per la presentazione delle domande dei buoni servizio a giugno e tenerla aperta fino alla metà di settembre. È doveroso da parte mia, smentire questa notizia. La FISM Puglia, associazione rappresentativa delle Strutture Educative per la Prima Infanzia, non ha mai avanzato nessuna richiesta di questo genere.”

Queste le parole di Fabio Daniele, Presidente regionale FISM Puglia, associazione a cui fanno riferimento oltre 150 Strutture Educative.

“La FISM, continua Daniele, ha inviato una nota all’Assessore Ruggeri con richiesta d’incontro il 2 maggio u.s., con la precisa indicazione di discutere sulla necessità per le famiglie e le strutture educative di avere certezza dei beneficiari dei Buoni Servizio prima dell’inizio dell’anno educativo. Infatti, eravamo e siamo preoccupati della situazione di InnovaPuglia, gestore del Portale per le procedure informatiche relative ai Buoni Servizio, che attraversa una fase di estrema difficoltà dovuta al mancato rinnovo dei contratti della quasi totalità del personale operante sulla piattaforma.

Il Presidente Emiliano e la Sua Giunta devono garantire piena operatività al Gestore del Portale stabilizzando i lavoratori di InnoPuglia che gestisce, tra l’altro, procedure molto delicate per i minori, gli anziani e i disabili”.

“I rapporti con l’Assessorato al Welfare sono ottimi e costruttivi, conclude il Presidente FISM. Ci siamo sempre confrontati e posti con spirito di fattiva collaborazione, apprezzando e sostenendo l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Colgo l’occasione per rinnovare pubblicamente la richiesta di incontro all’Assessore: ora attendiamo una sua convocazione.”

(Nota stampa)