immagine d'archivio (ph enzo maizzi)

Di:



Foggia, 28 maggio 2018. Ieri mattina, personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia è intervenuto lungo i binari della tratta ferroviaria Foggia – Lucera delle Ferrovie del Gargano, in quanto era stata segnalata la presenza sui binari di un individuo con intenzioni suicide. Gli operatori, ricevuta la segnalazione, raggiungevano immediatamente il luogo e notavano sul ponte che attraversa via San Severo un uomo che indossava un pigiama ed un paio di ciabatte. Vista la pericolosità della situazione ed anche perché l’individuo, alla vista degli uomini in divisa, tentava di scavalcare la ringhiera del ponte con l’intento di buttarsi sul manto stradale, è stata immediatamente chiesta l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla predetta tratta ferroviaria. Mentre uno dei tre agenti intervenuti instaurava un colloquio con il soggetto, gli altri due, con l’ausilio di una guardia giurata in servizio presso il deposito delle Ferrovie del Gargano, accedevano alla linea ferroviaria, raggiungendo il soggetto alle spalle, senza che quest’ultimo se ne accorgesse, e, quindi, con un’azione rapida riuscivano a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. Sul posto giungeva personale sanitario del Servizio 118 che, dopo aver riconosciuto il soggetto nel paziente che si era allontanato dal Reparto di Medicina Interna dei locali OO.RR, provvedeva a riaccompagnarlo presso la medesima struttura ospedaliera. Gli agenti attuavano nella circostanza la buona pratica “S.O.S. disagio psichico”, finalizzata a tranquillizzare la persona che fugge, riaffidarla ai familiari o educatori, cercando di evitare reiterazioni di fughe e situazioni di pericolo. Foggia. Si allontana dall’ospedale e tenta suicidio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.