Un'immagine del sinistro (sq)

Manfredonia, 28 maggio 2018. Incidente stradale stamani, verso le ore 11, sulla Strada provinciale 58, svincolo per la ss89 Garganica. Da raccolta dati, un mezzo, proveniente dalla SS89 con uscita Manfredonia Sud, si immetteva con svolta a sinistra direzione San Giovanni Rotondo, con intersezione regolata da stop. Da sinistra, sulla SP58 proveniente da San Giovanni Rotondo, è sopraggiunto un altro mezzo che ha impattato frontalmente contro l’altro mezzo coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Manfredonia, che hanno provveduto ai rilievi del caso e a regolare la circolazione stradale. Intervenuti anche i sanitari del 118. 3 i feriti riscontrati: uno trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, gli altri 2 all’ospedale civile di Manfredonia. I feriti risultano apparentemente non gravi. Sul posto anche i carabinieri “Cacciatori”, che hanno collaborato per la viabilità. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Incidente sulla SP58, Manfredonia – San Giovanni Rotondo: 3 feriti ultima modifica: da

