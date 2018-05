Lega di A: Malagò, ‘missione compiuta’

Di:

(ansa) “Oggi concludo la mia esperienza di commissario”. Lo ha annunciato il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, dopo l’assemblea che ha completato la governance della Lega Serie A. “Missione compiuta, sono molto contento di aver dato un contributo al calcio italiano – ha detto -. Ringrazio i miei vice, Nicoletti e Corradi, e il presidente designato Miccichè, che ha avuto pazienza di aspettare la governance, e non credo per lui fosse normale”.

L’assemblea della Lega Serie A ha approvato all’unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con Mediapro, che a febbraio ha vinto il bando per rivendere i diritti tv del campionato come intermediario indipendente ma non ha presentato la fideiussione necessaria.