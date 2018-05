DA SINISTRA: I CONSIGLIERI DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI MANFREDONIA MASSIMILIANO RITUCCI E GIANNI FIORE

Manfredonia, 28 maggio 2018. Attraverso un esposto inviato al Prefetto della Provincia di Foggia, alla Corte dei Conti sezione controllo Puglia, alla Procura dell Corte dei Conti, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci, hanno richiesta un intervento del Prefetto relativamente al mancato rispetto dei termini imposti dal TUEL per approvazione del rendiconto di gestione 2017 del Comune di Manfredonia. Ai sensi del Testo Unico degli Enti locali, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo puo’ infatti nominare un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. Ora, il termine imposto dall’art. 227 del TUEL per la messa a disposizione dei consiglieri comunali del rendiconto della gestione 2017 era il 10 aprile 2018, ossia venti giorni prima del termine ultimo. Da raccolta dati, ad oggi, 28 maggio 2018, nessuna comunicazione in merito è stata recapitata ai consiglieri comunali. Inoltre, come riportato i consiglieri del M5S di Manfredonia negli anni 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 il rendiconto di gestione non è mai stato approvato nel termine del 30 aprile stabilito dalla legge. In passato (note dell’aprile 2015, maggio 2015, agosto 2016, maggio 2016, maggio 2017) la Prefettura di Foggia ha diffidato il Consiglio Comunale di Manfredonia per non aver approvato il rendiconto di gestione nei termini previsti. Il dato è riportato anche nella delibera 57 del 2017 della Corte dei Conti. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Mancato rispetto termini per rendiconto gestione, esposto M5S Manfredonia ultima modifica: da

