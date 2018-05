Manfredonia. Riccardi “Tari sì, tari no: attenzione alle fake news”

Di:

Manfredonia, 28 maggio 2018. ”Stanno arrivando in questi giorni presso le abitazioni dei sipontini le cartelle di pagamento della TARI, ovvero la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Come anticipato nelle scorse settimane, nel Consiglio comunale del 31 marzo scorso è stato approvato un adeguamento della tariffa per via dell’aumento dei costi di smaltimento e delle spese di riorganizzazione dell’azienda per migliorare il servizio. Comprensibile il malumore che tale adeguamento ha generato, ma incomprensibile invece è speculare su tale provvedimento per fomentare gli animi.

Diverse le fake news che stanno circolando in queste ore ed è necessario fare chiarezza.

Ho letto messaggi che girano su fb e whatsapp in cui si invitano i destinatari a non pagare la TARI in quanto Gestione Tributi non sarebbe legittimata ad incassare tale tassa. Ci tengo a precisare che gli avvisi bonari inviati dalla società “Gestione Tributi SpA” assolvono all’obbligo di assicurare la continuità del servizio pubblico nelle more della definizione della modalità di espletamento del servizio di gestione delle entrate da parte dell’Ente, ovvero fino a quando non vi sarà un’alternativa. Affermare che il cittadino non debba versare la tassa o l’Imposta per tale motivazione è assolutamente privo di ogni fondamento. Tanto più che insistono conti correnti intestati al Comune di Manfredonia per la TARI, le affissioni ed altro sui quali confluiscono regolarmente le entrate tributarie.

Inoltre, voglio ancora una volta evidenziare che gli introiti della TARI non possono essere utilizzati o destinanti ad altre finalità. E questo voglio ribadirlo fortemente, perché qualcuno cerca di far passare la notizia, in malafede, che possa servire a risanare le casse comunali.

L’Amministrazione comunale è garante della collettività, per cui si assume l’impegno di “informare” la cittadinanza su questioni aventi rilievo pubblico (come le tasse comunali) che per di più risultano essere connotate dalla assoluta trasparenza ed inoltre pubblicate presso l’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia.

Pertanto, non posso non esimermi dal denigrare comportamenti irresponsabili di chi invece induce i cittadini a dubitare dell’operato dell’Ente ingenerando un clima di assoluta pericolosità dal punto di vista sociale (con manifestazioni e scioperi). Troppo semplice gettare benzina sul fuoco, soprattutto in periodi delicati come questi.

Come Amministrazione ci siamo assunti la responsabilità di operare una scelta difficile ed impopolare per raggiungere un obiettivo importante come quello di una Manfredonia più pulita e decorosa. Mi auguro che chi fomenta le folle con notizie assolutamente false sia in grado di assumersi responsabilità che potrebbero essere ben più gravi”.

Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.