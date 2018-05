Mezzanone, fermato su auto rubata e con due pecore chiuse nel bagagliaio

Di:

Sorpreso a bordo di un’auto rubata, senza patente e con a bordo due pecore vive, legate e chiuse nel bagagliaio. E’ quanto scoperto ieri, a Borgo Mezzanone, dalla polizia locale di Manfredonia in un’operazione congiunta con la polizia stradale di Cerignola, che hanno fermato un ghanese di 23 anni. Alla vista degli uomini in divisa, il giovane non si è fermato all’alt e ha forzato il posto di blocco, ingaggiando un piccolo inseguimento all’esito del quale lo stesso è stato bloccato e sottoposto a fermo per ricettazione, guida senza patente, resistenza, maltrattamento di animali.

fonte http://www.foggiatoday.it/cronaca/borgo-mezzanone-pecore-legate-auto.html