Monte Sant’Angelo, proiezione di “Amina”

proiezione di “AMINA”,

documentario per la regia di LUCIANO TORIELLO

prodotto da “MAD – MEMORIE AUDIOVISIVE DELLA DAUNIA”,

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 389.1450508 (Tel., sms, WhatsApp)

VENERDÌ 1 GIUGNO,

presso il TEATRO DELLE CLARISSE di MONTE SANT’ANGELO,

porta ore 19.15 – inizio ore 20.00

Si terrà il prossimo venerdì 1 giugno (apertura porte ore 19.15 – inizio evento ore 20.00), presso il Teatro delle Clarisse di Monte Sant’Angelo, la presentazione del documentario “Amina” per la regia di Luciano Toriello, prodotto da “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia” con il contributo di Ente Parco Nazionale del Gargano e di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Il documentario si fregia inoltre del patrocinio del MIBACT essendo rientrato nel progetto ministeriale “MigrArti – Sezione Cinema”.

L’organizzazione della proiezione è a cura dell’Associazione Culturale “C’era una volta…”, con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo.

Le riprese del film, girato tra l’estate del 2017 ed i primi mesi del 2018 da un trattamento di Annalisa Mentana su un soggetto scritto in tandem con lo stesso Toriello, hanno avuto luogo prevalentemente a Monte Sant’Angelo e in altre località del Parco Nazionale del Gargano.

Al centro la narrazione dal documentario vi è la vicenda umana e artistica di Assane Diop, chitarrista professionista originario di Dakar, Senegal. Partendo dall’Africa per calcare i palchi di tutto il mondo come musicista professionista, Assane Diop nel 2011 arriva fino al Gargano, dove le ragioni del cuore gli chiedono di fermarsi. Diviso tra le difficoltà dell’essere straniero in Italia, la voglia di continuare a suonare – nonostante tutto – e la responsabilità dell’imminente paternità, Assane attraversa una fase cruciale della sua esistenza. Sarà la nascita di Amina a regalare un nuovo significato alle sue giornate e ad essere fonte di ispirazione per tornare ad imbracciare la chitarra. Da qui prenderà il via “Saraabà”, nuovo progetto musicale nato dall’incontro con Federico Scarabino, voce e chitarra dello storico gruppo di musica tradizionale del Gargano “Rione Junno”.

Ai “Saraabà”, con il contributo di Biagio de Nittis dei Rione Junno alla chitarra e di Luca Rossi alla tammorra, spetta proprio la firma della colonna sonora originale di “Amina”, in cui le sonorità dell’Africa sudsahariana si fondono con la tradizione folk del Gargano.

Il regista e tutti i protagonisti del cast artistico e tecnico saranno presenti alla proiezione che si concluderà con un live set dei “Saraabà”, i quali riproporranno in acustico alcuni dei brani della colonna sonora del film.

L’ingresso, dalle ore 19.15 alle ore 20.00, è gratuito, ma riservato alle sole persone che avranno prenotato al numero 389.1450508 (telefono, sms, whatsapp) entro le ore 19.00 di venerdì 1 giugno.