“A.N.V.A. Confesercenti, da 70 anni al fianco delle imprese”

Foggia. Settant’anni di A.N.V.A. Confesercenti, Associazione Nazionale dei Venditori Ambulanti, realtà rappresentativa in provincia di Foggia. «Sono tanti, sono stati turbolenti e travagliati ma possiamo sostenere che li abbiamo retti, portati e vissuti bene» commenta Luigi Rodelli, storico presidente dell’associazione provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche della Capitanata, a margine dell’assemblea nazionale svoltasi a Roma domenica scorsa celebrare la presenza dell’A.N.V.A. nei mercati e al fianco delle imprese dal 1948. «Abbiamo sempre fatto prevalere il sentimento dell’ottimismo e soffocato le paure di perdere la postazione di lavoro che per noi è il mercato di non poter sostenere più la famiglia e di non poter garantire un futuro ai nostri figli», prosegue il responsabile provinciale dell’ANVA.

«In quest’ultimo periodo – sostiene Rodelli – siamo stati costretti a combattere per portare in salvo una intera categoria di imprese rispetto a diktat europei francamente molto discutibili». «Abbiamo l’obbligo di intensificare la nostra lotta all’abusivismo, alla illegalità e a risolvere tutti quei problemi che stanno distruggendo le nostre attività. Con il Governo, che speriamo sia varato a breve, l’ANVA Confesercenti dovrà da subito mettersi al lavoro per provare a ripristinare i nostri diritti, disapplicare quanto creato attraverso un’incompetente e scellerata applicazione della normativa europea “Bolkestein” anche attraverso la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare», conclude il presidente provinciale degli ambulanti di Capitanata.

Soddisfazione è stata espressa dalla numerosa delegazione di commercianti ambulanti del Foggiano, dal presidente provinciale di Confesercenti, Alfonso Ferrara e dal direttore Franco Granata per il riconoscimento conferito, a conclusione dell’assemblea nazionale, a Luigi Rodelli e a Luigi Villani. Il presidente e il suo stretto collaboratore della presidenza provinciale sono stati premiati per l’importante contributo dato alla categoria attraverso la lunga militanza di operatori di commercio su aree pubbliche e di dirigenti A.N.V.A. Confesercenti.