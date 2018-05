From facebook - Gianni Cicolella

Di:



Foggia. “Apprendo con dispiacere la notizia della prematura scomparsa del giornalista Gianni Cicolella – dice il Presidente della Provincia e Sindaco di San Severo, Francesco Miglio – esprimo il cordoglio mio personale, e degli Enti che rappresento, alla famiglia Cicolella. Artefice di una informazione sempre corretta e coerente, Gianni Cicolella è stato un giornalista capace di raccontare i nostri tempi in modo reale e veritiero, un esempio di grande professionalità”. Si unisce al cordoglio il Vice Presidente della Provincia, Rosario Cusmai: “Si spegne un decano del giornalismo dauno. Gianni Cicolella ha dato lustro all’informazione locale con immensa passione e grande competenza. Il suo contributo di un giornalismo attento alle problematiche ed alla cultura del territorio, non andrà mai perso. In questo momento di dolore, mi sento particolarmente vicino alla famiglia Cicolella”. Esprimono il loro sentito cordoglio, anche i colleghi giornalisti: Carmine Pecorella, Capo Ufficio Stampa della Provincia di Foggia e Michele Princigallo, Portavoce del Sindaco di San Severo: “Non ci sono parole, la dipartita di un collega, anzi di un caro amico, lascia attoniti. Gianni resterà sempre vivo nei nostri ricordi”. Prematura scomparsa Gianni Cicolella, cordoglio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.