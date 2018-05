Puglia: Ancora sole, isolati fenomeni diurni sui monti

Di:

Bari, 28 maggio 2018. Meteo Puglia: persistono condizioni anticicloniche sulle nostre regioni di Sud-Est seppur con qualche disturbo causato dall’ingresso di correnti umide in quota. Giornata caratterizzata da momenti soleggiati alternati al passaggio di velature sparse. Al pomeriggio non si esclude qualche piovasco o breve temporale sui rilievi molisani, lucani e dauni. Temperature stazionarie. Venti deboli di brezza e mari quasi calmi o poco mossi.

Martedì 29 Maggio

Soleggiato sul Sud-Est salvo piovaschi sui rilievi nelle ore pomeridiane

MARTEDI’: l’anticiclone rinnova una fase all’insegna del tempo generalmente stabile sul Sud-Est. Tuttavia nelle ore pomeridiane annuvolamenti cumuliformi in sviluppo sulle zone interne collinari e montuose di Puglia, Basilicata e Molise potranno dar luogo a qualche locale rovescio o breve temporale, resisterà il bel tempo invece altrove. Temperature senza particolari variazioni. Ventilazione debole variabile, a prevalente regime di brezza con mari quasi calmi o poco mossi.

Mercoledì 30 Maggio

Bel tempo su coste e pianure, piovaschi pomeridiani sui rilievi appenninici

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sulla Daunia nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle murge cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 19°C; massime in aumento, con punte di 30°C.

Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da quasi calmo a poco mosso.