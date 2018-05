SASSI MATERA NARRATA 2018 (ph nino sangerardi)

Bari, 28 maggio 2018. Gli uffici della Regione Puglia— dipartimento turismo,economia della cultura e valorizzazione del territorio—hanno aggiornato la graduatoria inerente la “selezione di progetti per azioni innovative di promozione dei territori della Murgia barese e tarantina in vista di Matera 2019 capitale europea della cultura”. Il bando risale al 6 dicembre 2017,impegno di spesa pari a 150.000,00 euro. Pervenute 54 richieste progettuali,di cui sette non ammesse,tre escluse perché arrivate fuori termine. Quelle finanziabili sono nove. Ecco : -Giko Tourism snc,Ginosa provincia di Taranto,progetto denominato “Itinerari Radicali” euro 13.743,00 -Lavorare Stanca Ass. Culturale,Corato provincia di Bari,”SUD(E)STASI Gallerie delle Murge” euro 17.430,00 -Applicazioni d’Ingegneria,Bari, “Novecento. La Puglia in guerra” euro 13.720,00 -Serapia società cooperativa,Ostini provincia di Brindisi,”Appia.Il cammino dei sensi” euro 20.000,00 -Sistema Impresa società consortile,Taranto, “Pane Nostrum” euro 13.650,00 -Koreja società cooperativa arl,Lecce, “I giorni del grano” euro 18.000.00 -Murex società cooperativa,Gioia del Colle provincia di Bari,”Monumenti Umani” euro 20.000,00 -Associazione Cori Pugliesi,Villa Castelli provincia di Brindisi,”ContemporaneaMENTE” euro13.457,00 -Istituzione Concertistico Orchestrale della Magna Grecia,Taranto,”Gli ori della Magna Grecia. Musica storia arte

enogastronomia in Murgia” euro 20.000,00. A cura di Nino Sangerardi,

28 maggio 2018 Regione, la graduatoria dei progetti Murgia barese-Matera 2019 ultima modifica: da

