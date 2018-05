Splendido “Capolinea autobus, scelta inaccettabile a Vieste”

Di:

“Le esigenze dei flussi di traffico non possono essere anteposte alla qualità della vita dei cittadini: il Comune di Vieste d’imperio ha deciso di spostare il capolinea degli autobus, sia di linea sia turistici, comprese le navette del trasporto pubblico, nel parcheggio del Lungomare Europa. È una scelta inaccettabile”. È quanto dichiara l’avvocato Joseph Splendido, capogruppo della Lega in Provincia e già candidato capolista alla Camera per la Lega sul provvedimento dell’amministrazione di Vieste, relativo alla modifica dell’infrastrutturazione del trasporto pubblico urbano, che determinerà un profondo mutamento nell’uso del territorio da parte dei residenti e dei lavoratori pendolari.

“Quel tratto di lungomare oltre ad essere assai fuori mano se confrontato col Lungomare Mattei, è anche la zona più ventilata del paese- aggiunge il legale salviniano- inoltre non ci sono navette che collegano il paese al parcheggio. Tutti i viestani che devono prendere un bus al mattino presto, come coloro che viaggiano in direzione San Giovanni Rotondo e partono alle 05:30, saranno costretti a recarsi a piedi o con mezzi propri al lungomare, aggiungendo disagi alla mobilità cittadina”.

“Sono stato sollecitato dai moltissimi cittadini viestani affinché ci sia un ripensamento sullo spostamento urbanistico del terminal da parte dell’amministrazione – conclude l’avvocato Splendido- Noi con Salvini avvierà una petizione pubblica per far ravvedere la Giunta Nobiletti da questa assurda decisione”.