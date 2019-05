100 km “Passatore”: ottimi risultati per 15 atleti di Manfredonia

Di:

La 100 km più affascinante d’Europa, la Firenze-Faenza detta del Passatore, quest’anno alla sua 47^ edizione con 3.300 podisti al via e valida anche per il Campionato Italiano, si è da pochi giorni conclusa con un grande successo di atleti all’arrivo.

Anche quest’anno presente un folto gruppo di podisti sipontini: 14 con precisione alla partenza.

I nomi: Francesco Varrecchia, Nicola Ciuffreda, Gaetano Pastore, Sergio Angellilis, Michele Li Bergoli, Giuseppe Li Bergoli, Cristiano Romani, Mariella Cinque, Michele Pergolese, Filippo Castriotta, Matteo Simone, Trombetta Antonio, Raffaele Libergoli, Natalia D’Antuono e Fiale Michele, che hanno portato a termine la gara ognuno con degli ottimi risultati e con forza, coraggio, tenacia, spirito di sacrificio e sorriso stampato sul viso che fa di loro gente umile e solare come spesso si vede in tante gare di questo magnifico sport chiamato PODISMO.

E i quattro motti che contraddistinguono questi atleti amatoriali ci permette di capire che loro hanno tutte queste qualità di Campioni di sport e di vita. Non si molla un centimetro, mettendoci sempre il cuore oltre oltre l’ostacolo, emozione dopo emozione, la passione accende la corsa. La 100 km del Passatore è una gara, un viaggio interiore, un avventura che i podisti in gara affrontano con determinazione e duri allenamenti costruiti in anni di attività, e il correre in tutte le condizioni climatiche anche le più avverse li forgia caratterialmente per affrontare al meglio questo tipo di gare lunghe e faticose ma anche suggestive dai percorsi mozzafiato e affascinanti per il loro percorso duro e impegnativo.

I nostri temerari Sipontini quest’anno in particolar modo hanno dovuto affrontare tanti cambi di clima durante tutto il percorso, ma con determinazione e coraggio hanno portato a termine una prova impegnativa che fa del Passatore la gara più partecipata d’Europa e una delle più dure da affrontare. Con la speranza che il gruppo Sipontino aumenti nella stagione 2020, gli attuali sono già desiderosi di continuare questa esperienza e ringraziano i tanti conoscenti, parenti e amici Sipontini che sono stati al loro fianco anche solo invitandoli a conquistare il traguardo di questa magnifica IMPRESA.

