“Amici e cuore di donna”

Manfredonia, 28 maggio 2019. Il 31 maggio 2019 alle ore 18.00 presso l’Ordine dei Medici di Foggia, in via Lorenzo Acquaviva 48, le sezioni Ammi (Associazione Mogli dei Medici Italiani) di Foggia, Manfredonia e San Severo si riuniscono per discutere di Cardiologia al femminile. Sulla traccia del moderno approccio della Medicina di Genere, si confronteranno, in modalità integrata e complessa, il professor Matteo De Biase, già Professore Ordinario di Cardiologia presso l’Uni Fg; il Professor Vincenzo Manuppelli, Dirigente Medico presso la Struttura Complessa di Cardiologia Universitaria OORR Foggia; la dottoressa Anna Maria Prencipe, Psicologa-Psicoterapeuta presso IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. A moderare l’incontro sarà il dott. Giuseppe Grasso, Medico di Medicina Generale e Presidente AMCI sezione di Manfredonia.

Voci Narranti che accompagneranno il percorso medico-esperienziale saranno Pino Casolaro e Simona Ianigro dell’Officina Teatrale- Teatro dell’Accorgersi.

La cittadinanza è invitata.

Ammi Manfredonia

La Presidente Maria Antonietta Totta

E le socie tutte