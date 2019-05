Amministrative. Emanuele: “PD perno della coalizione politica”

Di:

Foggia. ”Il Partito Democratico è il perno della coalizione politica e civica che ha costretto il centrodestra al ballottaggio e si propone con ancora maggiore convizione di ottenere la vittoria al secondo turno.

Lo straordinario risultato di 1.400 preferenze della segretaria provinciale Lia Azzarone, la donna consigliere comunale più suffragata della storia del Consiglio comunale di Foggia, e la prospettiva dell’ingresso di 4 consiglieri al primo mandato, 3 donne e 2 under 30 rendono evidente il gradimento dell’elettorato per il rinnovamento e il ringiovanimento della nostra rappresentanza nella massima istituzione cittadina.

Altro elemento positivo è l’omogeneità del risultato tra elezioni amministrative ed europee, che segnala la forte motivazione dell’elettorato e la positiva coerenza del progetto politico foggiano con quello nazionale.

Il Partito Democratico è vivo, è credibile, è in grado di rappresentare le istanze di cambiamento e di promuovere un futuro diverso e migliore per Foggia.

E lo deve a tutti quanti – candidati, militanti, elettori – hanno contribuito a comporre il buon risultato del 26 maggio.

A tutti loro va il mio, il nostro ringraziamento, insieme alla sollecitazione a non far scemare la tensione: il 9 giugno si torna a votare per cambiare Foggia con Pippo Cavaliere sindaco e c’è bisogno del contributo e dell’impegno di tutti”.