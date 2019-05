Da Berlino poi a Vieste e infine a Bari: muore a 2 anni con febbre

Di:

Un bimbo di 2 anni, figlio unico di una coppia tedeschi, “è deceduto ieri pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico di Bari in seguito a una febbre alta, forse causata da broncopolmonite“.

Lo riporta l’Ansa.

I magistrati della Procura di Bari hanno disposto l’autopsia sul corpo.

Come riporta l’Ansa: “il piccolo era stato visitato a Berlino giovedì e venerdì scorsi e pare che due diversi medici tedeschi avessero parlato di una generica malattia virale non impedendo alla famigliola il viaggio in Puglia, con sosta a Santo Spirito prima di Vieste (Foggia)”

https://www.ansa.it/puglia/notizie/2019/05/28/da-berlino-muore-a-2-anni-con-febbre_d80d47c5-0cf1-4f49-8886-4572dcb74cd8.html?fbclid=IwAR3SDbvXUKJTIUcZrHLIgPWidz4zuD9xvNv8gpJudx5GdXwxu_q9VmZcDhA