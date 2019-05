Bruno Longo: “Foggia è l’ultimo baluardo di Fi nel mondo, dove supera Lega e M5s”

Di:

Terminato lo spoglio delle comunali, si è ufficialmente al ballottaggio. La coalizione di Franco Landella ottiene il 45,96%, Pippo Cavaliere 33, 98%, Giovanni Quarato 15,03%, Giuseppe Mainiero 2,94%, Pertosa 2,10%. Circa i voti di lista, 36.400 vanno a Landella, 37.020 alla coalizione. Per Pippo Cavaliere 26.613 preferenze, alla coalizione 26.588. Un punto in meno per il candidato di centrodestra, un punto in più per il candidato di centrosinistra rispetto ai gruppi a loro supporto.

I consiglieri più suffragati

Soglia minimo per l’acceso in consiglio al primo turno, 600-800 voti. Il più suffragato della città è Massimiliano Di Fonso con 1400 voti, entrato nella Lega due mesi fa. L’altro consigliere del partito di Salvini è Alfonso Fiore, 850 voti, consigliere uscente. Fra i consiglieri di centrodestra eletti, Leonardo Iaccarrino, Bruno Longo, Dario Iacovangelo (Fi).

Per la lista civica ‘Destinazione comune’ eletto Francesco Morese, ex assessore all’ambiente, per ‘Viva Foggia’ Danilo Maffei. In Fratelli d’Italia eletto Luigi Fusco. Nel centrosinistra, i nomi di alcuni consiglieri eletti: Lia Azzarone (in pole position altri nomi femminili, ma attendono il ballottaggio: Anna Rita Palmieri per ‘La città dei diritti’ e Carmela Russo del Pd), Francesco De Vito e Pasquale Dell’Aquila (Pd), Rosario Cusmai (Foggia civica), Leo Di Gioia (Senso civico), Giulio Scapato (La città dei diritti).

Russo (Pd): “Rischio vittoria Landella al primo turno”

Pasquale Russo, ex consigliere del Pd a palazzo di città, non candidato per questo turno, commenta l’esito del voto: “Un ottimo risultato per Pippo Cavaliere, il rischio era che Landella vincesse al primo turno dopo tutte le operazioni dell’ultima ora, come l’assegnazione di alloggi”. Rosario Cusmai, con 1050 voti nella lista ‘Foggia civica’, è consigliere comunale uscente e rieletto. “Il 36% per Pippo Cavaliere è un ottimo risultato, la campagna elettorale è stata pesante contro un sindaco uscente sostenuto da un trend di simboli di partito presenti anche alle europee, simboli trainanti come quello della Lega. Nella nostra coalizione, tranne il Pd, si trattava di liste civiche. Il ballottaggio è un’altra partita, l’appello dopo il primo turno è alla città oltre che al M5s, a Mainiero, a Pertosa, è al voto di opinione”.

Fiore: “Sono io il vero consigliere leghista”

Alfonso Fiore, della Lega, commenta la sua riconferma da consigliere uscente: “Sono io il vero consigliere leghista che sono entrato 3 anni fa in un partito al 3% che ora è al 13%. Ho fatto una campagna elettorale povera, mi hanno aiutato gli amici che non smetterò mai di ringraziare”. Con lui siederà in Comune il sindacalista Massimiliano Di Fonso, 1400 preferenze. Bruno Longo, rieletto consigliere, in Fi con 1289 preferenze, commenta: “Sono l’ultimo consigliere della vecchia guardia, quella della Destra dal ‘95 in poi dato che sono fuori dal consiglio, purtroppo, Raimondo Ursitti (Lega, ndr) e Mimmo Verile (Foggia Popolare, civica, ndr). No, non ci sta bene il 46% perché nell’ultimo periodo, visto che Cavaliere si vedeva che non era molto conosciuto in città (io se giro per il corso centrale mi devo fermare continuamente a salutare) ci eravamo convinti di poter vincere al primo turno. Il popolo ci ha premiato con 10mila voti in più. Non è che siamo delusi, ci volevamo risparmiare la faticaccia del secondo turno. Foggia è l’ultimo baluardo di Fi nel mondo…siamo al 14%, primo partito sopra la Lega e il M5s”. In vista del ballottaggio, si stanno riorganizzando: “Terrò un incontro di ringraziamento nel comitato elettorale, e da qui si riparte. Tutti i comitati saranno riaperti e saranno dedicati a Franco Landella, qui terremo riunioni,contatteremo tutti gli ambienti, ci saranno due pubblici comizi”. Riguardo all’affluenza, che è passata dal 71,27% del 2014 al 66,72% (quasi 5 punti in meno considerando anche la mobilitazione del centrodestra alle primarie) Longo la spiega con la diminuzione di candidati in lista: “Erano 921, in questa tornata elettorale sono passati a 540: un conto è cercare i voti per 921, un altro per 540”.

Dei seggi ai 32 consiglieri eletti al Comune, 24 vengono assegnati subito, per gli altri 8 si attende il ballottaggio e il premio di maggioranza.

Paola Lucino