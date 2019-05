Ciclovia AQP, nuova intesa tra Ministero e Regioni Puglia,Campania,Basilicata

Di:

I vertici politici della Regione Puglia hanno ratificato il nuovo schema di protocollo con oggetto la “Ciclovia dell’Acquedotto pugliese,integrata con altre reti di trasporto e coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale BicItalia”.

Non pochi i soldi impegnati dal Governo nazionale,anno 2016: 13 milioni di euro per il 2017,30 milioni anno 2018 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Il Ministero infrastrutture e trasporti,dopo l’intesa sottoscritta con le Regioni Puglia e Campania e Basilicata, a fine 2016 eroga risorse monetarie destinate ai progetti di fattibilità tecnico-economica dei tracciati di competenza : 678.156,28 euro alla Puglia,102.000,00 Campania,33.907,00 Basilicata. Gli elaborati tecnici dovevano essere trasmessi a Roma entro 180 giorni. Non essendo pronti viene concessa la proroga di 180 giorni.

Con il neo accordo deliberato,l’altro ieri, da presidente e assessori pugliesi il termine di consegna è posticipato al 30 settembre 2019 e gli incarti devono essere corredati dall’individuazione dei primi lotti funzionali e relativi costi.

Per quanto riguarda il soggetto capofila del programma c’è la conferma della Regione Puglia mentre il tronco nord strada di servizio Acquedotto(confine con la Basilicata e Monte Fellone con bretella Bari-Gioia del Colle) risulta affidato ad Acquedotto pugliese spa,il tronco sud(Monte Fellone-Santa Maria di Leuca) concesso alla Regione Puglia.

Prevista la convocazione,da parte del Ministero delle Infrastrutture, di un Tavolo tecnico al fine di analizzare e valutare i progetti nonché la congruità della spesa finanziaria.

Nel Sistema italiano ciclovie turistiche sono coinvolti anche il Ministero dei Beni culturali e il Ministero delle Politiche agricole forestali e turismo.

Durata del contratto,cinque anni.

A cura di Nino Sangerardi,

28.05.2019