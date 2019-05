Decaro rieletto sindaco di Bari, vittoria schiacciante del PD

Di:

Decaro rieletto al primo turno con un risultato schiacciante che superare il 66%, appoggiato da una coalizione di centrosinistra formata da Pd, Italia in Comune, Iniziativa democratica per la Puglia, Sud al centro, Progetto Bari con Decaro, Democratici ecologisti progressisti, Popolari per Bari, Avanti Decaro, Bari Bene Comune, Decaro sindaco, Decaro per Bari. Antonio Decaro, sindaco uscente, ha vinto le elezioni comunali del capoluogo pugliese battendo lo sfidante del centrodestra Pasquale Di Rella, che si ferma sotto il 25% e la candidata del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Pani, poco sopra l’8%. Nel tardo pomeriggio di ieri ha salutato i cittadini nel suo comitato. In piedi su un tavolino, con gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta dal pianto, accolto da applausi, cori da stadio e musica amplificata nella piazza, ha parlato del risultato ottenuto come “un riconoscimento a cinque anni di buon lavoro”, nei quali “è caduto un muro tra i cittadini e le istituzioni”.

Anche a Lecce rieletto il sindaco uscente Salvemini (PD) con più del 50% di preferenze.