Edilizia residenziale pubblica, approvata Pdl di Gatta in Commissione

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Ringrazio i colleghi consiglieri che oggi, in V Commissione, hanno approvato, a larghissima maggioranza, la mia proposta di legge per risolvere la questione delle sanzioni per colpa delle lacune nella normativa riguardante l’accertamento del reddito per determinare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il tema è molto sentito: per fissare il canone di questi alloggi è previsto un accertamento periodico dei redditi degli assegnatari.

La procedura per l’accertamento, però, è sprovvista di regolamentazione a seguito dell’abrogazione della legge di riferimento e non è stato attribuito né alla Giunta regionale, né all’ente gestore (ARCA, già IACP) il compito di stabilire l’iter. Viste, però, le inevitabili sanzioni a carico degli assegnatari, con la proposta che ho redatto si tenta di dissipare le incertezze ed evitare che soggetti incolpevoli debbano andare incontro a situazioni spiacevoli, prevedendo espressamente che la richiesta dell’ente gestore sia inviata agli interessati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dando valore alla data effettiva di consegna.

È una proposta che intercetta i bisogni di persone che vivono già in condizioni di grande difficoltà e che hanno dovuto pagare sanzioni senza avere contezza del perché. Inoltre la mia proposta, con una seconda modifica della legge vigente, viene incontro alle esigenze di chi, avendo patito un decremento del proprio, già esiguo, reddito, può chiedere di rientrare subito nella fascia che prevede il pagamento di un canone inferiore, senza attendere la richiesta dell’ente gestore di accertamento periodico reddituale. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti e ringrazio la Commissione: attendiamo che il testo approdi in Consiglio regionale, dove mi auguro che diventi legge con la più ampia condivisione possibile”.