Incidente sulla Napoli – Canosa, morto conducente tir

Roma, 27 maggio 2019 – Alle ore 20 circa sull’A16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Il tratto era stato temporaneamente chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi sanitari all’altezza del km 36, giunti sul posto per assistere il conducente di un mezzo pesante che, a seguito di un probabile malore, ha perso la vita.

Sul luogo dell’evento sono inoltre intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Per consentire l’intervento da parte del personale, il traffico scorre momentaneamente su una corsia ma non si registrano disagi alla circolazione.