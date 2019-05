Lega “4900 voti a Manfredonia, ma questo è solo l’inizio”

Di:

Manfredonia. Ancora una volta Manfredonia ha dimostrato Con i suoi 4900 voti – pari a una percentuale del 26,97% – di sostenere il partito “Lega con Salvini”.

La Lega diventa il secondo partito della città. “Questo inorgoglisce tutti coloro che hanno creduto in noi e soprattutto in questo progetto. Ma sia per me come dirigente, che per il segretario cittadino, questo è soltanto l’inizio”. “Non è stato facile qualche anno fa intraprendere questo percorso, ma noi ci abbiamo sempre messo la faccia”, dice Patrizia Melchiorre, dirigente provinciale lega, con il segretario cittadino Antonio Novelli che ha sempre acceso i riflettori con le svariate denunce su Borgo Mezzanone che hanno portato a “ristabilire l’ordine”.

“Le istanze raccolte da parte delle marinerie portate al ministero – continua la Melchiorre – ci hanno portato a raggiungere risultati molto importanti come la sospensione del fermo pesca la CISOA ma soprattutto che quello del pescatore è un lavoro usurante”.

“Ma il nostro lavoro non si ferma qui”, dice la dirigente provinciale Melchiorre con il segretario cittadino Antonio Novelli. “Stiamo stilando un programma rivolto al recupero di una città

morente come Manfredonia, Un programma serio, concreto ed essenziale. Nell’occasione approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno creduto in noi compresa la redazione di stato quotidiano sempre disponibile ed efficiente”.