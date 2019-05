Lucera. Il civismo è vivo e lotta con Antonio Tutolo

Di:

Foggia, 28 maggio 2019. A Lucera c’è solo Antonio Tutolo. Sbaraglia centrodestra, Pd e M5s con un risultato che supera il 65% e salta il giro successivo, il ballottaggio, diversamente da 5 anni fa. Con il partito della ‘Pagnotta’ ieri, con lo stesso simbolo accanto ad altri sei oggi, il riconfermato primo cittadino rappresenta il civismo che, almeno qui, porta dei Monti dauni, è vivo dopo essere passato da varie tornate elettorali. Tutolo oltre il 65% vuol dire che non c’è partita per il centrodestra di Michele Consalvo, al 28%, né confronto con il M5s, al 3,9%, né il Pd di Antonio Dell’Aquila, al 2,59%.

La crisi del Pd a Lucera pare irreversibile. Nel 2014 era quasi al 10% in una coalizione entusiasta, con il simbolo di “ Lucera per Sgarbi”, anche ospite nel paese federiciano, e un risultato in coalizione al 31%. Per questa tornata elettorale Antonio Dell’Aquila, una figura storica di riferimento a sinistra, ha scelto la corsa solitaria, non sappiamo quanto inevitabile, ostinata, ponderata.

In un’intervista su Stato Quotidiano dello scorso ottobre al sindaco di Lucera chiedemmo: “Ma c’è spazio per il suo civismo con i grillini alle elezioni del 2019?”. Risposta: “Vincono loro? Ma lei ha mai visto un asino volare? Se vincono mi faccio prete. Poi tutto può succedere, viva la democrazia”. “Lei si ricandida?” “Non lo so, mi dovrei anche riposare”.

Alla europee a Lucera ha vinto di poco la Lega sul M5s, quasi al 30%. Il partito di Antonio Tutolo in lista solo al Comune.

A cura di Paola Lucino,

