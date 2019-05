Meteo Puglia: generale miglioramento delle condizioni atmosferiche

Di:

Bari, 28 maggio 2019. Meteo Puglia: Una nuova goccia fredda in quota raggiunge l’Italia, richiamando umide correnti dai quadranti occidentali al Sud. Ne conseguono condizioni di variabilità su Molise, Puglia e Basilicata, interessate a tratti dal transito di nuvolosità medio-alta e da locali addensamenti pomeridiani sulle aree interne. Temperature massime in aumento sui settori adriatici della Puglia. Venti deboli o moderati in rotazione e rinforzo da SO-SSO. Mari in prevalenza mossi.

VORTICE CICLONICO IN AZIONE LUNEDÌ, POI UN PARZIALE MIGLIORAMENTO:

Un vortice di bassa pressione attivo sulle acque del basso Tirreno determinerà una generale recrudescenza del maltempo sulle regioni meridionali nella giornata di lunedì 27, con piogge e temporali che interesseranno a più riprese Molise, Basilicata e alta Puglia. In seguito, tra martedì 28 e mercoledì 29, la circolazione depressionaria lascerà spazio ad una temporanea rimonta dell’anticiclone a partire da ovest: un’evoluzione che favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche – salvo variabilità a tratti accentuata sulle aree interne a ridosso dell’Appennino e innocue velature di passaggio – e un sensibile rialzo delle temperature, talvolta superiori ai 23-25°C sulle coste adriatiche della Puglia. Non si tratterà di una vera svolta estiva: con ogni probabilità l’instabilità tornerà ad accendersi nella seconda parte della settimana per l’isolamento di una goccia fredda in quota tra Adriatico e Balcani, foriera di rovesci e acquazzoni ad evoluzione diurna, più probabili e diffusi sui rilievi