Alcolisti in era Covid: maggior rischio di sviluppare sintomatologia severa

Roma, 28 maggio 2020. Il consumo di alcol in era COVID-19 rappresenta un’emergenza sanitaria per due ragioni. Difficoltà a gestire pazienti già affetti da(DUA) enella popolazione generale con relativi danni psico-fisici. I pazienti affetti da DUA sono soggetti “fragili”.. Inoltre, l’isolamento sociale può favorire lapse e relapse.

I servizi di alcologia hanno la necessità di modificare funzionalmente l’attività assistenziale per continuare a seguire in modo efficace i pazienti. Per quanto concerne la popolazione generale gli operatori sanitari dovranno identificare precocente i nuovi casi di DUA e in tutte le sedi opportune informarla che in era COVID-19 il consumo di alcol aumenta i rischi per la salute.

Lo scoppio della pandemia da SARS-CoV-2 ha cambiato e continuerà a condizionare il modo di vivere di tutti, costringendo a drastici cambiamenti delle realtà e dei contesti di vita e lavorativi. Ha obbligato ad azioni di contenimento del contagio attraverso l’adozione di politiche inconcepibili sino a poco tempo prima. Sono stati adottati blocchi dapprima locali e poi nazionali di gran parte delle attività antropiche e produttive, disegnando realtà sociali caratterizzate dal distanziamento sociale e dall’isolamento precauzionale. Queste misure sono state importanti per limitare la circolazione del virus e contrastare la diffusione di una nuova malattia, COVID-19, che ha falciato soprattutto le persone oltre i 60 anni e determinato una vera e propria crisi sanitaria caratterizzata dalla saturazione della rete di ricovero e cura (in particolare di quella delle terapie intensive). Come rispondere alle nuove esigenze con le quali ogni Paese è stato obbligato a confrontarsi rispetto alle modalità operative tradizionali? Sappiamo infatti che queste modalità non sono state in grado di ovviare alla chiusura di strutture sanitarie e servizi ai quali usualmente si ricorre per i problemi di dipendenza. Al quesito cerca di dare una risposta il contributo del gruppo congiunto ISS-SIA.