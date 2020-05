Cittadini “‘Porta a porta’ Manfredonia, navighiamo in un mare di immondizia” (FOTO)

, 28 maggio 2020. “Questa è una fotografia della raccolta differenziata ‘porta a porta’ della nostra città, Manfredonia. In uno scenario di EMERGENZA SANITARIA, in cui tutto dovrebbe essere più pulito, noi navighiamo in un mare di immondizia ovunque. Strade maleodoranti, gatti e cani randagi triplicati, blatte nei portoni. Quando c’erano i cassonetti l’immondizia almeno era circoscritta, adesso c’è immondizia ovunque, ad ogni angolo, e non bidoncini ma BUSTE”. E’ la protesta di un gruppo di cittadini di Manfredonia, che scrivono a StatoQuotidiano.it.

“È una situazione non più sostenibile. Questa notte sicuramente il vento ha influito notevolmente, ma la situazione in città sta degenerando. Non si usano i bidoncini, e si possono fare foto anche quando non c’è il vento, tutti usano le buste, accantonate ad ogni portone. La quantità di animali è aumentata, la sporcizia anche. È una questione di tutti i giorni, di scarsa igiene. Chi abita a piano terra si trova persino i topi in casa”.

“È una metodologia che sta avendo esiti negativi e chiedendo a chiunque in giro vi risponderà la stessa cosa“, aggiungono i cittadini. “In più bisogna sterilizzare i bidoni (per chi li usa) tutti i giorni, perché vengono presi e maneggiati e non sappiamo se e come. Questo appalto di questa raccolta ha giovato solo chi l’ha organizzata. Il risultato per i cittadini che ne hanno pagato le conseguenze è stato solamente più sporcizia nonostante l’impegno. Tanto che le persone che lavorano e non hanno tempo di sterilizzare bidoni tutti i giorni buttano le buste giù al portone, risultato: ogni portone è diventato una mini discarica”.