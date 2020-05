Come si preannuncia il 2020 per il trading di oro e materie prime?

Chi commercia in oro e materie prime sa quanta differenza può fare un singolo anno sui mercati. La fine del 2018 ha visto il prezzo dell’oro trovare difficoltà a superare la barriera dei 1.300$ per oncia e le società di estrazione di metalli preziosi si sono trovate ugualmente in depressione. Tuttavia, l’anno dopo la storia è stata molto diversa. Nell’agosto 2019, i prezzi dell’oro hanno superato la barriera dei 1.500$ per oncia e diverse trasformazioni di fusione hanno innescato una corsa impressionante su vari titoli azionari di estrazione dell’oro. Non sorprende, quindi, che gli entusiasti investitori d’oro credessero che le loro prospettive sarebbero state più positive che mai nel 2020, anche a fronte delle prospettive esaminate da operatori e broker professionisti che si occupano principalmente di trading sull’oro ( qui una lista completa ). Il panorama attuale di forte rialzo dell’oro è stato naturalmente spinto dall’ultimo fattore che ha portato il metallo prezioso ad avvicinarsi ai massimi storici del 2012.

I fattori positivi del 2019 sono ancora in atto

I fattori positivi che sono stati così strumentali nell’aiutare l’oro a esibirsi brillantemente nel 2019 rimangono, almeno in certa misura, in atto per il 2020, preparando la scena ad un rally impressionante. Le tensioni commerciali, le obbligazioni volatili e il mercato azionario, le incertezze geopolitiche come la Brexit e i tagli ai tassi di interesse rappresentano ancora tutti fattori rilevanti quest’anno e potrebbero giocare un ruolo chiave nel prezzo dell’oro, per non parlare della pandemia di COVID-19 che si è scatenata inaspettatamente e in un tempo brevissimo a livello mondiale, facendo schizzare l’oro sopra i 1.700$, in direzione dei 2.000$ nel lungo termine: gli operatori cercano sicurezza e negoziano in un ambiente fortemente avverso al rischio. Quando l’economia viene colpita da una crescita traballante o i principali mercati si ritirano, quando si verifica una situazione geopolitica o c’è una pandemia (e nell’attuale contesto, una combinazione di tutti questi fattori), l’oro potrebbe diventare un’attività assicurativa molto ambita.

Le banche centrali accumulano oro

Un altro fattore chiave è che, per il secondo anno consecutivo, le banche centrali globali hanno accumulato oro. Nel 2018 le banche centrali hanno acquistato circa 650 tonnellate di oro. Fino al terzo trimestre del 2019, le banche centrali avevano acquistato 550 tonnellate. Se questo trend continua per il terzo anno consecutivo, potrebbe creare le basi per una negoziazione redditizia di oro e materie prime.

Continuerà la mania per le fusioni

L’anno scorso abbiamo assistito a diverse fusioni nel mercato dell’oro e delle materie prime. È stato ora previsto che questa attività continuerà fino al 2020 con le piccole compagnie minerarie che probabilmente si fonderanno con le principali società al fine di proseguire le loro pipeline di sviluppo.

Il 2019 ha visto oltre 30 miliardi di dollari di fusioni nel mercato dell’oro. L’inizio del 2018 ha visto due dei maggiori produttori di oro al mondo (Barrick Gold. Corp e Newmont Mining Corp.) fare acquisizioni per miliardi. Nei mesi restanti abbiamo visto un maggiore giro d’affari e acquisizioni, come l’acquisizione di Detour Gold Corp da parte di Kirkland Lake Gold Ltd – un affare del valore di oltre 4 miliardi di dollari.

Sebbene fosse stato previsto che il giro d’affari del 2020 non avrebbero corrisposto a quello del 2019 in termini di valore in dollari, nel complesso è invece incrementato. Questa teoria è attualmente sostenuta dalla convinzione che il prezzo dell’oro aumenterà ancora nel 2020 a causa del crescente carico di debito delle società e dei governi, aggravato dal deteriorarsi dell’economia e dalla fase di recessione dovuti alla pandemia di Coronavirus. Gli investitori si aspettano tempi molto interessanti dato che la volatilità dei prezzi dell’oro sarà quasi sicuramente destinata a proseguire nel 2020.

Alcuni potrebbero dire che non vi sia mai stato un momento migliore per investire nel mercato dell’oro e delle materie prime, tuttavia, solo il tempo ci dirà se è davvero così.