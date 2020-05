Coronavirus: registrati 593 casi, 64% in Lombardia

Roma, 28 maggio 2020. Anche oggi si rileva un lieve aumento rispetto a ieri dei casi positivi, ma continua il trend generale in discesa. Anche per i decessi continua il trend generale in discesa. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 28 maggio. L’incremento dei nuovi positivi è pari a 593.

Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 231.732, così divisi: