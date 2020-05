Covid Puglia: solo 5 casi oggi. 1 nel Foggiano (MAPPA)

, 28 maggio 2020. Covid Puglia: oggi giovedì 28 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.447 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 5 casi, così suddivisi: 0 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto. E’ stato registrato un decesso in provincia di Brindisi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.481 così divisi: 1472 nella Provincia di Bari (1 caso eliminati da database); 381 nella Provincia di Bat (2 casi eliminati da database); 652 nella Provincia di Brindisi; 1153 nella Provincia di Foggia; 513 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.