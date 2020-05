Di Pumpo “Positivi di Torremaggiore? Ma quale festa per fine Ramadan”

Torremaggiore, 28 maggio 2020. “Alla luce delle ultime notizie relative alla diffusione del contagio da Covid-19 che vede coinvolta la nostra cittadina, comunico che nei giorni del 23 e 24 maggio non vi è stata nessuna autorizzazione allo svolgimento dei festeggiamenti per la fine del Ramadan. Pertanto il dato riportato dalle ultime notizie che fa risalire il collegamento tra questo evento e la diffusione del virus, è assolutamente falso. La mia smentita è già arrivata a tutti i giornali che stanno provvedendo a realizzare nuovi servizi per chiarire la faccenda”. E’ quanto dice in una nota sui social il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo.