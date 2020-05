Caposiena “Contrari a impianto di compostaggio in rappresentanza di tutti i cittadini”

San Severo, 28 maggio 2020. “Non risolve i problemi locali il giudizio del TAR Puglia, non ci aspettavamo niente di diverso vista la definita “ondivaga” condotta dell’amministrazione comunale che non ha fatto valere finora la volontà popolare nettamente contraria alla realizzazione dell’impianto di compostaggio in contrada Ratino, espressa con delibera di consiglio comunale n 54/2018 voluta dall’opposizione”. Lo scrive in una nota stampa il direttivo di Fi S. Severo.

“C’era da aspettarselo che la Ditta versasse gli oneri di urbanizzazione per vantare diritti e proponesse ricorso al TAR esponendo le proprie ragioni riducendo l’intera questione ad un iter tecnico, peraltro fortemente contestato, tralasciando del tutto gli aspetti politici e sociali completamente ostili alla realizzazione dell’impianto. E naturalmente il Tribunale Amministrativo viste le motivazioni tecniche addotte dalla ditta, non avendo competenza in merito agli aspetti politici e sociali, ha ritenuto di esprimersi addirittura con una sentenza semplificata. È giusto ricordare che i tecnici applicano i regolamenti che la politica approva, e che quindi il potere politico è supremo rispetto a quello dei tecnici, in quanto rappresenta il volere popolare. Sbaglia chi ritiene che un iter corretto o un’autorizzazione sia sufficiente alla realizzazione di un’opera se il popolo non la vuole”.

Secondo gli esponenti azzurri “la situazione bisognava bloccarla prima se siamo arrivati a questo punto, se ci troviamo in questa situazione dobbiamo essere chiari, la colpa è solo e solamente dell’Amministrazione che non ha fatto nulla e anche dopo le nostre sollecitazioni in consiglio comunale e ha aspettato che la situazione si risolvesse da sola. Se una Amministrazione un intervento non lo vuole lo si vede dagli atti, ma gli atti dicono altro”. L’opposizione pone alcune domande: “Come mai dopo la deliberazione di consiglio comunale n 54 nella quale in più passaggi si legge che ‘la politica viene prima dei tecnici e dei conseguenti pareri’ non è seguita alcuna azione politica? Nella delibera avevamo chiesto di rifare un’istruttoria in modo che la Provincia rivalutasse l’autorizzazione già concessa, ma è stata inviata solo la delibera consiliare contraria?”. Per quanto riguarda Francesco Miglio Miglio: “Come mai un sindaco che imperversa con le sue dirette facebook sapendo che le due funzioni della politica sono “Indirizzo e Controllo” non ha esercitato il controllo sull’esecutivo e sulla struttura e non si è accertato che avessero realizzato quanto veniva loro demandato?”.

Nelle conclusioni: “E’ gravissimo che non vi sia stata alcuna azione né di gestione né politica successiva alla delibera del 2018 in cui si dichiarava la contrarietà all’impianto, voluta dell’opposizione per contrastare quella del 2015 in Miglio deliberato a favore dell’impianto permettendo così l’avvio del procedimento e del distratto attuale. Come partito di F.I. siamo disgustati della situazione ed a tutela della salute dei cittadini quale interesse rilevante per la comunità di San Severo denunceremo i fatti alle autorità preposte in modo che vengano accertate le responsabilità, gli eventuali reati commessi e i danni erariali a carico dei responsabili sia in caso di realizzazione che di non realizzazione dell’impianto. Per quanto riguarda l’impianto di compostaggio riaffermiamo la nostra contrarietà ed in rappresentanza di tutti i cittadini che dalla realizzazione di detto impianto ne avvertono il pericolo potenziale per la salute e per l’ambiente, continueremo a pretendere che venga rispettata la volontà popolare, che l’impianto di compostaggio in contrada Ratino non venga realizzato”.