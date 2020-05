Guidone “Ecco la verità sul SIN di Manfredonia, buone pratiche hanno reso meno inquinato il territorio”

, 28 maggio 2020. “Gli interventi realizzati molti a carattere sperimentale hanno contribuito a rendere meno inquinato il nostro territorio”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il sig., già assessore all’ambiente del Comune di Manfredonia, in riferimento al SIN territoriale, promotore di, “avviata nel 2002 con la costituzione del Forum Ambientale rappresentativo della comunità locale e con la quale si è pervenuti alla redazione del Piano di Azione Ambientale d’Indirizzo”.

La storia. “Con la chiusura dell’ex-Enichem ed a seguito delle azioni condotte da diverse associazioni ambientalistiche, si è arrivati a prendere coscienza della grave situazione ambientale in cui versava il sito dell’azienda petrolchimica”, ricorda Guidone. “A fine 1998 l’azienda presentò una proposta di progetto di Bonifica alla Provincia di Foggia che informava anche il Comune di Manfredonia per esprimere il suo parere perché interessato come territorio confinante. Il Comune partecipò con il Dirigente e l’assessore all’Ambiente, ritenendo la proposta insufficiente. Successivamente il Ministero dell’Ambiente convocò un tavolo di lavoro con i Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia, la Provincia, la Regione e la comunità scientifica per cercare di dare una risposta alla grave situazione di ordine pubblico, che si riscontrava a Manfredonia”.

LOGO AGENDA 21 LOCALE. “La Conferenza di Servizi si occupò delle aree inquinate all’interno dello stabilimento ma le richieste del Comune di Manfredonia, rappresentate e dal Dirigente ing. Capo Domenico Curci e dall’ass. Giuseppe Guidone furono quelle di estenderle anche alle discariche Pariti 1, Conte di Troia e la Cava Pariti (liquami). La presenza di alcuni siti contaminati di interesse nazionale, individuati dalla Legge 426/98 e presenti nel Comune di Manfredonia, quale le due discariche dismesse Pariti 1 e Conte di Troia e gli ex-insediamenti industriali Enel ed Enichem-Agricoltura, – quest’ultimo localizzato nel territorio comunale di Monte Sant’Angelo e ricadente nel Contratto d’Area di Manfredonia – erano per quei tempi i fattori di pressione più importanti presenti sul territorio”.

“I lavori di bonifica dell’area territorialmente interessata dal Polo Industriale ex-Enichem sono stati avviati nel 2001, anche con la bonifica della falda. Per le due discariche dismesse di Pariti 1 e Conte di Troia, l’Amministrazione Comunale attivò la procedura di evidenza pubblica per la realizzazione del Piano di caratterizzazione affidando l’incarico al geologo dott. Biagio Ciuffreda che in quel tempo era anche il consulente comunale dell’assessorato all’ambiente. I rilievi e i risultati prodotti dal Piano di caratterizzazione hanno permesso di redigere un unico progetto di bonifica, ed inviato per competenza al Ministero dell’Ambiente per l’approvazione e la relativa cantierizzazione delle opere”.

Perché tale proposta fu accolta? Guidone spiega “La superficie di queste aree era di circa 82.700 m² contro i 216 ettari di terreno rientranti in quelle di Monte Sant’Angelo. Molti non sanno che la motivazione scaturiva dagli atti di procedimenti giudiziari di inquinamento accertati dall’Autorità Giudiziaria su quelle discariche di liquami abusivi e rifiuti provenienti dallo stabilimento Enichem. (le famose selle arseniose). Questa motivazione ha indotto l’allora Direttore Generale del settore Ribo (Rifiuti e Bonifica) dott. Mascazzini a comprendere nel Decreto anche le discariche Pariti 1 e Conte di Troia con planimetria allegata redatta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico. Il lavoro è continuato per diversi anni con convinzione e convocazioni anche settimanali da parte dei componenti. Gli interventi realizzati molti a carattere sperimentale hanno contribuito a rendere meno inquinato il nostro territorio. Pertanto alla fine senza di queste attività svolte nel tempo, anche da più soggetti che hanno contribuito ai risultati attuali. Nessun risultato potrà e poteva essere raggiunto da politici, e poi successivamente da altri tecnici. Sono stati richiesti dei finanziamenti solo grazie al lavoro svolto da chi li ha preceduti anche su progetti di altra natura che implicavano necessariamente l’implementazione di buone pratiche ambientali, per il riconoscimento di punteggi superiori per opere da finanziare”, conclude Guidone.