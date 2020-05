Lavorare “all’estero” dall’Italia: con la rivoluzione digitale si può

28 maggio 2020. Lache ha colpito il mondo intero ha avuto, e continuerà ad avere nel futuro prossimo, un impatto terrificante sul tessuto economico, di cui ilfa parte., e anche se si può apprezzare un accenno di ripartenza, per rivedere la luce in fondo al tunnel manca ancora parecchio.

Soprattutto in Italia, uno dei paesi più colpiti non solo a livello pandemico, ma di riflesso economico. Tuttavia, anche in un momento di difficoltà come questo, un barlume di speranza si intravede nelle nuove professioni, gran parte delle quali legate alla rivoluzione digitale – cominciata ormai anni fa, e accelerata dagli ultimi accadimenti.

Sono molte le aziende con sede estera che oggi assumono professionisti del digitale, permettendo loro di lavorare da remoto (lo smartworking, termine tanto di moda in queste settimane). A volte con contratti di prestazione occasionale, altre volte a partita IVA, ma sempre più spesso con contratti a tempo determinato o addirittura indeterminato. Ma quali sono le aziende più “smart” e quali, invece, le professioni più richieste?

Secondo i dati dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2018 gli investimenti in Ict di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro è cresciuto del 7,9%, arrivando a quota 1,26 miliardi di euro. Ma le opportunità risiedono in settori più di nicchia, come ad esempio gli eSports e i giochi online.

Gli eSports, ovvero i videogiochi a livello competitivo, sono un’industria che secondo le ultime stime ha superato il miliardo di dollari di fatturato. Team e tournament organizer sono sempre alla ricerca di video maker, video editor e social media manager, oltre che di grafici: tutte professioni che si possono svolgere anche da casa.

Per quanto riguarda le compagnie che operano nel gaming online, tra le professioni più richieste ci sono copywriter, specialisti del SEO (Search Engine Optimization) e Affiliate Specialist. A riprova di ciò, apprendiamo dal casinò online Betnero che a breve verranno aperte le selezioni per le suddette figure per i mercati esteri. Indispensabile è un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.

Oltre all’esperienza nel proprio campo, le aziende richiedono una perfetta conoscenza della lingua inglese, indispensabile per gestire i contatti in quelle che spesso sono delle vere e proprie multinazionali.