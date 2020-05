Manfredonia, Novelli alla Commissione “Farsi carico dei cittadini in difficoltà”

, 29 maggio 2020. “Chiedo di farsi carico come ente del fabbisogno di beni di prima necessità di tutti coloro che in questo momento hanno bisogno di cibo e medicinali, di istituire un numero telefonico al quale far convogliare le varie richieste, propagandare questa iniziativa quanto più possibilmente capillare nella nostra città al fine di ricevere novelle su eventuali persone in difficoltà”. Cosìattivista politico indipendente, in una lettera inviata al Commissario prefettizio dott. Vittorio Piscitelli.

“Egregio commissario dott Vittorio Piscitelli, Le invio questa missiva a seguito delle numerose segnalazioni che ricevo quotidianamente, in questo particolare momento storico, da parte di diversi concittadini. Questi, sicuramente, sono solo una punta di un iceberg, di chi come loro si ritrova a fare i conti con la propria sussistenza. Mi riferisco agli ultimi come: Anziani che hanno problemi di mobilità, economici, di salute, oltre ad essere le vittime per eccellenza del coronavirus; Partite Iva, da sempre orfani di un governo presente solo nel mungere, che si sono visti azzerare da questa pandemia i loro guadagni e da una settimana costretti per legge alla chiusura delle loro attività; Mamme che non riescono a garantire il pane ai propri figli”.