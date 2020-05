Manfredonia, tassa sui rifiuti: maggiorata 100% tariffa giornaliera per occupazioni aree pubbliche

, 29 maggio 2020. Con recente delibera, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, con poteri del Consigli comunale, ha confermato, con efficacia dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all’anno 2020, di cui alla citata deliberazione n. 12/2019, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatto salvo l’obbligo di approvare, entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia, il PEF 2020 e la correlata tariffa TARI.

E’ stato deliberato di “approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%”:

E’ stato deliberato di dare atto che “la tariffa per l’anno 2020 (..) potrà essere modificata all’esito dell’approvazione del PEF 2020 che, qualora riporti maggiori oneri rispetto al PEF 2019, tali maggiori oneri potranno determinare variazione della tariffa e conseguentemente ripartito nei termini di legge”. “Sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla Provincia, che per l’anno 2020 è pari al 4%”.

