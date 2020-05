Monte Sant’Angelo, riapre il mercato settimanale

Il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha firmato l’ordinanza “Mercato settimanale del sabato. Ripresa delle attività di vendita di generi alimentari e non alimentari”. Tra le disposizioni:



Ingressi contingentati con unico senso di marcia;



accessi vigilati (da Polizia Locale e UGR27) solo da Via G. T. Giordani (incrocio con Corso Giannone) e da Via G. Puccini (incrocio con Via L. Zuppetta);



accesso all’area esclusivamente con mascherina (sia operatori che avventori);



igienizzanti per le mani in ogni banco;



distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

guanti monouso obbligatori nelle attività di acquisto alimenti/bevande/ abbigliamento.

L’ordinanza completa