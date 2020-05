Prudente scrive a Nicola Gatta “Mettere in sicurezza la Strada provinciale 53 bis”

Vieste, 28 maggio 2020. “Gent.mo Presidente, le scrivo per sollecitare un suo intervento urgente per risolvere un problema che va avanti da tempo, vale a dire la messa in sicurezza della Strada provinciale 53 bis. Lo stato di questa strada versa in condizioni pietose e risulta pressoché impraticabile, inoltre, tale strada è diventata, nel frattempo una discarica a cielo aperto con materiali anche pericolosi, così come segnalato nel 2019 dalla locale sezione di Italia Nostra alle autorità locali, con la presenza in località “Pagliaro Freddo” direzione località “Pila Rotonda” di una discarica abusiva con cumuli di pannelli in fibra di amianto in evidente stato di decomposizione.

La Provincia di Foggia nel 2018 è intervenuta con lavori urgenti di risagoma del piano viabile della SP 53 bis (Pagliaro Freddo) dal Km 0+00 al km 1+650, con conglomerato bituminoso. La realizzazione di quel solo tratto, non ha eliminato la pericolosità della strada che presenta profonde voragini e segnaletica occultata da fogliame. Pur se divenuta impraticabile è l’unica strada che consente di raggiungere numerose unità immobiliari e residenziali. Con questa lettera, faccio seguito alle numerose note già inviate da comitati spontanei di cittadini, tutte rimaste prive di riscontro, e nelle quali si sollecitava l’amministrazione provinciale ad intervenire per la messa in sicurezza di predetta strada.

Pertanto, in considerazione del serio rischio di danneggiamento a cose e persone e anche per ripristinare il decoro di tale strada che non è certamente un biglietto da visita per gli ospiti, si chiede che vengano adottati urgentemente i provvedimenti tecnici atti a rimuovere le ragioni di pericolo nel tratto di strada indicato. Dettò ciò, confido in un suo celere e positivo intervento”.

Il consigliere comunale Paolo Prudente (Vieste, 28 maggio 2020).