Da Barcellona a Mattinata: la scelta di Novella per lavorare in tranquillità

"Sei mesi fa ho deciso di cambiare vita, luogo, abitudini. Dopo essere rimasta a casa per un anno intero, davanti a una finestra che era sempre la stessa, ho deciso di cambiare il mio panorama. Ho messo tutto in una valigia e una settimana dopo ero in una casa vista mare in un paese di 6000 abitanti.

Lei, la mia città adottiva, si chiama Mattinata ed è appoggiata sul fianco del Gargano”. Inizia così il racconto di Novella Rosania, 31 anni, marketing manager.

Una vita a spasso tra Bologna, Barcellona, Venezia, Roma, Foggia e poi il ritorno proprio lì, in un paesino non lontano da casa. Anche lei fa parte dell’esercito dei cosiddetti “southworkers”, lavoratori da remoto che hanno deciso di svolgere la propria attività dal Sud, spesso facendo ritorno, dalle grandi città del Nord, ai luoghi d’infanzia. Ad un anno dallo scoppio del fenomeno, qual è la percezione di chi si è trasferito? Novella la descrive bene: “Non avrei potuto fare scelta più azzeccata. Per la tranquillità e la pace che si respirano. Tutti parlano di south working ma, dopo un anno, è chiaro che tante amministrazioni debbano fare uno ‘scatto’ in più. Non tutte lo hanno fatto. Se non prende Internet, se lo smart worker ha una famiglia e nei paraggi non c’è una scuola, se non ci sono servizi né spazi di coworking, sapete che fa? Se ne va”.

Novella si è sentita subito accolta nella comunità di Mattinata. “Quando ti trasferisci in un piccolo paese si nota subito che sei ‘straniero’. Non sei sicuramente un turista: perché quelli si riconoscono subito, per lo più sono biondi e girano in sandali. Né sei un ospite, magari un parente, di un paesano, perché giri quasi sempre senza compagnia. ‘E allora chi è?’ — iniziano a vociare.

Così quando vai a comprare il pane per due volte di fila ricevi i primi: ‘Non sei di qui, vero?‘. Dopo un mese, arrivano i primi ‘Buongiorno Cara’, ‘Come hai detto che ti chiami?’ ‘Ma la prossima volta se sei lontana, ti porto io la spesa’. Riconosci i sorrisi dagli occhi, inizi a salutare le prime persone con la mano, ti appunti mentalmente quali sono i tuoi angoli preferiti, quelli da presentare ai pochi che ti verranno a trovare”.

Il vantaggio di lavorare da remoto dal Sud non è solo quello di poter godere di posti mozzafiato, sole e mare. C'è anche la rete. Il southworker può crescere facendo crescere a sua volta la comunità locale. E Novella lo sa bene: "Dal terzo mese in poi, le relazioni iniziano a farsi più strette: 'Cos'hai detto che fai?', 'E che vuol dire marketing digitale?' 'Ma lo sai che io ho un ristorante e un'azienda agricola che vorrei tanto comunicare?'. Il bello di essere uno smart worker è che il valore del tuo lavoro è inversamente proporzionale al numero di abitanti di un posto. Meno è popolato più puoi fare la differenza con il tuo saper fare".