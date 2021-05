Flussi turistici Pugliesi, previsioni per l’estate sono abbastanza rosee (I DATI)

La Puglia è tra le regioni più belle d’Italia e da sempre tra le mete più ambite dai turisti. Il buon cibo, i beni culturali, i paesaggi naturali spettacolari che caratterizzano la bellezza del nostro territorio, ogni anno portano un grande afflusso di persone interessate a visitarlo. Il settore del turismo anche se andrebbe ulteriormente valorizzato e incentivato, resta probabilmente il maggior traino della nostra economia.

In ogni caso risulta essere tra quelli con maggior slancio e dinamismo per la nostra regione. Purtroppo il periodo pandemico del 2020 ha colpito fortemente l’economia del nostro territorio, turismo compreso.

Infatti secondo una nota statistica di Demoskopika, il Gruppo italiano per le ricerche di opinione e di mercato, il settore del turismo nell’anno 2020 ha subito una forte contrazione. Questa fa riferimento ad un processo di stima sulla base di dati rilevati dalle fonti ufficiali: Siope, Banca d’Italia, Istat. La stima sul turismo è di -67.397 milioni di arrivi (-51,3% rispetto al 2019) e -231.731 milioni di presenze (-53,1% rispetto al 2019), la spesa turistica subisce un forte calo di 20.056 milioni di euro, pari a circa l’8,6% del Pil. Ma non bisogna disperare: un’ indagine condotta dal Gruppo Demoskopika, in collaborazione con l’Università del Sannio, stima oltre 23 milioni di presenze in più rispetto al periodo giugno-settembre 2020.

E sarebbe proprio la Puglia insieme a Toscana e Sicilia sul podio delle destinazioni più richieste. Con green pass, maggiore spesa turistica per oltre 1,7 miliardi di euro. Cresce la tendenza per le case in affitto. Sul versante opposto oltre 4 milioni di italiani rinunciano alla villeggiatura per difficoltà economiche.

Oltre la metà degli italiani (53,4%) ha deciso di andare in vacanza nei prossimi mesi, anche se molti non hanno ancora prenotato. Invece il 46,6 per cento ha scelto di non partire, di cui circa 4 milioni per impossibilità economiche (8,2%). Cinque le regioni più gettonate per l’estate 2021: Puglia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna e Sardegna. La tradizione prevale, con poco meno di 6 italiani su 10 che scelgono il mare, molto richieste anche le mete “città d’arte, cultura e borghi” seguite da “montagna e naturalistico”.

Le previsioni per l’estate sono abbastanza rosee. Si stimano 39 milioni di arrivi (italiani e stranieri) che generano quasi 166 milioni di presenze con un incremento rispettivamente pari all’11,9% e al 16,2% rispetto al 2020, per lo stesso periodo. Incide molto positivamente sulla tendenza in crescita dei flussi turistici, l’introduzione del pass vaccinale annunciato dal Governo per la seconda metà di maggio. Il green pass, accolto positivamente da ben 10 milioni di italiani come azione principale per una vacanza in sicurezza, alimenterebbe la spesa turistica per oltre 1,7 miliardi di euro.

A cura di Gianluigi Cutillo, 28 maggio 2021