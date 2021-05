Mafia foggiana: Severino Testa, detto il “Puffo”, condannato a 16 anni

Foggia, 28/05/2021 – (norbaonline) Condanne più pesanti di quelle richieste dalla pubblica accusa. E’ ciò che è accaduto oggi al Tribunale di Bari durante il processo nei confronti di due presunti appartenenti ad un’associazione mafiosa di San Severo, nel Foggiano. Condannati, rispettivamente a 16 e 11 anni, Severino Testa, detto il “Puffo”, ritenuto al vertice del clan di San Severo e Carmine Delli Calici.

Testa rispondeva di associazione mafiosa, traffico di droga e detenzione di armi; Delli Calici di associazione mafiosa, tentata estorsione e detenzione di armi.

Entrambi sono finiti in manette nel giugno del 2019 durante l’operazione Ares che porto’ all’arresto di 50 persone e che mise in evidenza l’esistenza di un’associazione mafiosa nel comune Foggiano, riconosciuta come autonoma ed indipendente rispetto alle organizzazioni mafiose che operano a Foggia. (norbaonline)