Omicidio di Gennaro, difesa Papantuono chiede misura 10 anni in ospedale giudiziario

La difesa del Papantuono ha chiesto l’applicazione della misura di 10 anni presso un ospedale giudiziario con il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 95 c.p. citando la Cass. Pen. 3ª Sez. di aprile 2021.

(PH ENZO MAIZZI, FOGGIA 02.03.2020)

E’ quanto rende noto a StatoQuotidiano.it l’Avv. La Torre Giovanni Diego del foro di Foggia, difensore e procuratore speciale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia – già costituita parte civile.

Questa mattina era stata fissata l’udienza di discussione dell’ultima parte civile (Ass.Naz.Sottufficiali d’Italia di cui presenzierà anche il Presidente Nazionale Cav. Dott. Ruocco Gaetano oltre alla delegazione provinciale di Foggia ) e della difesa dell’omicida Avv. Di Pumpo Angelo.

La Procura della Repubblica ha già chiesto l’ergastolo con isolamento diurno a 18 mesi (per l’omicidio del M.llo di Gennaro) e 5 anni di reclusione per il tentato omicidio del Car. Casertano Pasquale, trasferito presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia.

A questo processo hanno partecipato per la fase delle indagini il Procuratore Capo della Repubblica di Foggia, dott. Vaccaro Ludovico unitamente alla dott.ssa Ramundo Ileana (trasferitasi presso altra Procura) poi sostituita per le udienze dibattimentali dalla dott. Simeone Laura.

Per le costituite Parti Civili vi sono: La famiglia del di Gennaro (di Gennaro Luigi – padre, di Gennaro Lucia Elena Elisabetta – sorella) e la compagna del M.llo di Gennaro, sig.ra Gualano Stefania per il tramite dell’Avv. Minischetti Michele; l’Avvocatura dello Stato di Bari per l’arma generale dei Carabinieri ed il Ministero dell’interno; Il comune di San Severo dove il M.llo di Gennaro viveva con la sua famiglia, benché fosse prossimo alle nozze con la compagna Gualano Stefania; L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia per il tramite dell’Avv. La Torre Giovanni Diego, Car. Casertano Pasquale per il tramite dell’Avv. Negro Simone.