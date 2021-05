Puglia verso zona bianca: discoteche aperte ma senza ballare, no coprifuoco

Bari, 28/05/2021 –(ilquotidianoitaliano) La Puglia invece lascerà la zona gialla il 14 giugno, se nei prossimi due monitoraggi, come quello di oggi, l’incidenza dei casi sarà inferiore alla soglia dei 50 contagi ogni 100mila abitanti. Ma come funziona la zona bianca?

NO COPRIFUOCO

Addio al coprifuoco, “le limitazioni orarie alla circolazione e alle attività” vengono superate, come deciso da Governo e Regioni. In Puglia dunque dal 14 giugno non ci sarà nessun coprifuoco, il 7 giugno, essendo ancora gialli, sarà spostato solo fino alle 24.

MASCHERINE E DISTANZIAMENTO

In zona bianca la mascherina resta sempre obbligatoria, all’aperto e al chiuso, così come il distanziamento per evitare gli assembramenti.

SALE GIOCO

In zona bianca riaprono subito sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Nella zona gialla la riapertura è prevista invece il 1 luglio.

LE DISCOTECHE

Riaprono le discoteche ma si potrà andarci senza ballare. Si potrà infatti solo ascoltare musica, mangiare e bere. Ma sarà vietato stare sulla pista.

FESTE

Si possono organizzare feste, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose. Per gli ospiti è obbligatorio il pass verde. In zona gialla sono consentite dal 15 giugno.

PARCHI E CENTRI CULTURALI

Sono aperti parchi tematici e di divertimento. In zona gialla la riapertura è prevista il 15 giugno. Sono aperti centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. In zona gialla la riapertura è prevista il 1 luglio. (ilquotidianoitaliano)