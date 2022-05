Denunciata una 31enne sul Gargano: imbrattava scuole e hub vaccinale

L’identificazione della donna è stato possibile grazie al continuo monitoraggio effettuato dagli agenti della Digos della Questura di Foggia che si sono immediatamente attivati al fine di identificare i presunti responsabili. Le prime scritte no vax del tipo “I vaccini uccidono”, accompagnate dalla lettera “W” cerchiata, peraltro impressa in ogni scritto, presumibilmente riconducibile a forme di contestazione nell’ambito del movimento no vax, erano comparse davanti all’hub vaccinale nel Comune di San Nicandro Garganico e sulle mura di edifici scolastici frequentati da studenti che, nella maggior parte dei casi, erano minorenni. Sono stati rinvenuti e sequestrati, inoltre, diversi adesivi che sarebbero stati affissi in diverse parti della città e alcune bombolette spray di colore rosso che sarebbero riconducibili sempre alle scritte no vax. (repubblica)