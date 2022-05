Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia saluta e ringrazia mister Monsignori

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 28 Maggio 2022. La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia in tutte le componenti saluta e ringrazia mister Massimiliano Monsignori. Sei stato un esempio di dedizione al tuo lavoro. Un uomo ed un allenatore leale e trasparente con il quale ci siamo confrontati, abbiamo preso decisioni anche difficili e siamo cresciuti. La nostra è stata una collaborazione proficua che ci ha regalato, in quattro anni, grandi soddisfazioni sul campo, giungendo sino nel gotha del futsal nazionale, sfidando i colossi della categoria e scrivendo la storia della nostra società e della nostra città. Abbiamo scalato man mano le categorie dalla B, con il ricordo della finale vinta ai rigori con Lausdomini in una Palascaloria fantastico. I due anni in seconda divisione, con il primo interrotto sul più bello, fino alla consacrazione dello scorso anno, con un campionato dominato in serie A2.

Ci teniamo a salutarti in modo caloroso, perché ti siamo grati per le attività svolte con grande professionalità e per il miglioramento e la formazione sportiva dei nostri atleti che sicuramente non ti dimenticheranno. Di certo non finisce il nostro rapporto di stima e di amicizia nei tuoi confronti. Siamo sicuri che i colori biancocelesti ti sono entrati dentro nel profondo, così come tutta la gente di Manfredonia.

Per questo, tutti noi, ti rivolgiamo un grosso in bocca al lupo, per il proseguimento della tua carriera che ti auguriamo continui ad essere ricca di belle soddisfazioni.

Area comunicazione- CTM Communication