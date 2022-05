La Lumiwings a Foggia: “Si vola con 49 euro ma non siamo low cost”

FOGGIA, 28/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) L’aereo della Lumiwings, un Boeing 737-300 da 139 passeggeri, «dormirà al Gino Lisa» come si dice in gergo. Lo scalo foggiano a breve diventerà la nuova base operativa della piccola compagnia privata fondata da due piloti greci, attiva in Italia dal 2015, attualmente senza collegamenti in esercizio da e per altri scali.

Ma con solide alleanze, una di queste con Lufthansa. Per il ritorno ai voli di linea di Foggia una buona opportunità. L’impresa non spaventa Chiara Rebughini, direttore commerciale della compagnia con sede a Markopoulo un centro dell’Attica: «Non c’è uno storico attendibile su questo scalo, gli ultimi voli di linea sono troppo lontano nel tempo. Ciò non toglie che ci siano i presupposti per operare in modo tranquillo».

Non siete una compagnia low cost, lo ha precisato più volte. «Puntiamo sulla qualità del servizio, offriamo un prodotto dal massimo comfort sulle tre categorie tariffarie. Daremo ai passeggeri servizi a bordo gratuiti». Il prezzo dei biglietti parte da 49 euro a tratta, è il prezzo finale senza costi aggiuntivi? «Il prezzo include il costo del bagaglio in stiva, il check-in online. L’unica differenza sarà sul rimborso delle cancellazioni». (gazzettamezzogiorno)