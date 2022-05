Manfredonia, incidente in via Aldo Moro tra moto e autovettura

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/05/2022 – Un incidente stradale si è verificato poco fa, verso le ore otto di questa mattina. Due mezzi, una autovettura e una moto, si sono scontrati in via Aldo Moro, nei pressi della stazione centrale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Non si conoscono al momento le condizioni del centauro.