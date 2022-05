Manfredonia “strisce blu”, Rinaldi: “Tariffe 600% in più rispetto a Ischia”

Ora, non so se abbia ragione il mio amico a rimproverarmi; di certo, da qualunque prospettiva lo si guardi, è abbastanza evidente che l’appalto vinto dalla Publiparking mostra caratteristiche “PUNITIVE” nei confronti di residenti e lavoratori sipontini. Non so se qualcuno chiederà mai conto a “Sua Eccellenza” Piscitelli (così pretendeva di essere chiamato…) di questo disastro; ritengo, comunque, che l’amministrazione comunale in carica abbia molte cartucce da sparare per far tornare sui propri passi la società aggiudicataria dell’appalto”.