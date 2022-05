StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 maggio 2022. Sale il livello di agitazione della categoria dei pescatori di Manfredonia. Prima il sit in in quel di Bari, un presidio notturno sul porto peschereccio e stamattina la chiusura dell’accesso ai due moli con numerosi pescherecci disposti uno accanto all’altro a formare fattivamente una barriera all’ingresso nel porto.

La categoria è economicamente allo stremo, sono almeno quattro mesi che non ci sono profitti ma solo perdite.

Delusione è quanto evidenziato da Gino Olivieri (vedi VIDEO) che, questa volta, a nome della categoria evidenzia come ci si aspettava qualcosa dalla politica. “Solo promesse su promesse di aiuti economici che non arriveranno mai”.

Se non ci saranno risvolti positivi all’agitazione non si escludono azioni di protesta più eclatanti ed incisive. Il fermo bellico potrebbe in questo momento dare una boccata di ossigeno alla categoria ma nemmeno questa soluzione al momento appare percorribile.

La sensazione è che la politica non abbia soluzioni a portata di mano e che si abbia deciso di distruggere la pesca italiana in favore dell’import di pesce proveniente dall’estero. In queste nazione non vi è il caro petrolio ergo sono più che competitivi sul mercato borsistico del pesce. Davvero un settore che rappresenta il 2% del Pil deve estinguersi? La parola passa alla politica.

A cura di Antonio Castriotta

FOTOGALLERY