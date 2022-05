Foggia, 28 maggio 2022, (Leggo.it) – Nello show serale di Mara Venier su Rai Uno “Domenica In show” non poteva mancare una persona importante per la sua vita e la sua carriera: Renzo Arbore. Un amore naufragato anni fa ma diventato amicizia che tuttora lega Arbore e Venier con un profondo legame. «Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a lui» ha esordito la conduttrice introducendo Arbore. Era il ’93 quando Arbore ha lanciato come conduttrice, all’epoca sua fidanzata, Mara: «Pensai subito che andava bene per quel programma». Ma non poteva mancare l’ironia fra i due che raccontano episodi divertenti dei giorni passati insieme. «Una volta trovai una confezione di latte scaduto da 11 anni».

«Sì perchè io le colleziono», risponde Arbore che spiega che ama comprare cose in scatola particolare da ogni parte del mondo. «E ora la Regione Puglia le prenderà e le esporrà in un Museo» rivela il cantante anticipando la novità per la prima volta: «Andranno tutte a Foggia a “Casa Arbore”» prosegue. (Leggo.it)